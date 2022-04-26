DSE文憑試中文科閱讀卷以內地哲學家文章出題　文言文涵《呂氏春秋》《莊子》 (12:09)

有題目引用作者文中所指，讀好書、沉思、欣賞藝術等活動，可喚醒「精神性的自我」，要求考生以個人體會作答為何作者有此說。另外，有題目引用作者指「職業是公認的人生依托，有些人卻稱之為事業」，要求考生以醫生為例，說明「職業」與「事業」有何不同。

文言部分提供三則短文，分別是《說苑・至公》、《呂氏春秋・貴公》、《莊子・大宗師》節錄。有佔4分長題目問考生，指有論者稱「藏天下於天下」與「魚相忘於江湖」寓意有相通之處，試解釋為何莊子認為只有「藏天下於天下」才不會遺失東西。

閱讀卷亦考問指定篇章，包括要求解釋文言虛詞「者」的用法、指出文言倒裝句等。一條4分長題目，稱現今社會過於重視利益引發不少問題，考問孟子提倡保育「本心」，重視人的「價值」，對當今社會有何提醒，考生須舉與教育相關的現象為例說明。

DSE文憑試 相關報道：

DSE中文寫作考「校服自述」 有考生感難代入 另一考生：以個人經歷講中學生涯挫折

DSE英文聆聽開考 教師稱甲部及B1卷較去年易 料能力弱學生較易及格