六旬婦被控刑毁區議員辦事處　前區議員供稱匙孔疑被塞糞便 (18:26)

控罪稱，61歲被告鄧小玲於2019年8月4日至10月27日，在葵涌邨曉葵樓31號地下，損壞屬於男子梁錦威及黃潤達的共70張海報、5道門及一個鎖頭，總值共1486元。

前區議員梁錦威就六四集結案及支聯會拒交資料案已服刑完畢。他供稱，自2012年起擔任區議員，議員辦事處則位於葵涌邨曉葵樓地下，另一名前區議員黃潤達的辦事處則位於旁邊，兩辦事處相隔一條通道，兩人互有交流。

梁稱，兩人的辦事處於2019年不時遭滋擾，遂設置閉路電視。同年8月8日梁回到辦事處時，發現門外佈滿雜物，門鎖被塞入異物，門鎖下方有糞便，遂報警求助。梁續稱，黃潤達的辦事處外貼上寫有「齊罷工」、「8月5日罷工」及「下台」的海報，均被人撕去及劃花，事後亦須重新印刷。辯方盤問時則質疑，梁當時看不到事發經過，故無法談及案發事件，梁表示不同意。

前區議員黃潤達則供稱，8月4日回辦公室時看到被人「整污糟」，紙張及標簽遭破壞。他又稱，放置門外的文具被人取走、紙條損壞，門鎖亦曾被塞入糞便。庭上亦播放數段閉路電視片段，看到有人在門外破壞及丟下雜物。案件明（26日）續。