前男警再犯偷竊判感化12個月　官警告再犯考慮判監 (17:33)

報稱地盤工人的31歲被告周合駿，承認於2021年12月15日在旺角雅蘭中心「迪卡儂」內偷竊一對襪、一罐燃料、一張摺疊椅、一個爐具及腰包，總值2,476元。辯方求情指，被告已知悉其自身問題，並已向相關機構求助。

庭上披露，被告曾於上班時盜竊手錶被判囚10個月。翻查資料，被告在2017年於長沙灣警署執勤時，接獲逾42萬元勞力士失物後偷龍轉鳳，先把真品放進腰包，再將劣質仿冒手表以假亂真呈交證物室，直至失主致電警署後才將歸還真品，2019年在區域法院被裁定一項盜竊罪成，判囚10個月。

案情指，店鋪保安巡邏時發現被告形跡可疑，他從貨架上拿走一個腰包，及後沿樓梯離開，保安見其手上的環保袋及背囊疑似裝滿物品，於是上前表明身分及截查，被告隨即推開保安逃去，惟遭途人阻擋，最終被保安制服，事件報警處理。警方到場後搜出涉案物品，並拘捕被告，被告在警誡下稱「對唔住，我一時貪心，所以攞咗」。