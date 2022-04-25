港大研究：修例打擊醉駕後檢控量跌六成　嚴重意外減逾一成 (18:27)

港大醫學院檢視本港警方與運輸部門於2004年至2019年的交通數據，並以新加坡作為比較，發現本港期間共錄得313,728宗交通意外，包括2125宗致命意外。研究發現，本港於2008年全面取消酒稅及通過《2008年道路交通法例（修訂）條例》後，嚴重和致命的交通意外減少13.8%，非致命意外亦減少6.4%，整體交通事故則減少6.7%；新加坡同期數據則沒有統計學上的變化。

研究亦發現，通過修例後，本港酒後駕駛的檢控數目下跌63.6%，但執法次數大增，其中被警方要求接受酒精測試的人數由2008年的約3.9萬人次，增近5倍至2017年的約23萬人次，驗出超標的司機卻減少21.9%。港大醫學院公共衛生學院和港大經濟及工商管理學院臨牀助理教授全劍超表示，本港酒類銷量於取消酒稅後增加，但交通意外錄得淨減幅，與加強道路安全政策和執法有關。