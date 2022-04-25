圍理大案續審　時任指揮官稱「唔肯定人踩人係咪貼切形容」 (15:49)

2019年11月警方圍堵理大，有市民在附近發起「圍魏救趙」行動引發警民衝突，213人在油麻地被捕，其中13名男子被控暴動等罪名，涉及「12港人」案的郭子麟及一名IVE學生早前承認暴動罪，其餘11人不認罪，今（25日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院）續審。當晚指揮官、警察公共關係科高級警司梁仲文作供稱，當晚約千名示威者在場，但只有約200名警員，警力遠遜於示威者，且現場愈來愈多示威者，遂要求增派人手。辯方盤問時問及，現場曾發生「人踩人」事件，梁則稱不知情，並稱「都唔肯定人踩人係咪貼切形容」。
梁仲文於2019年11月18日當晚擔任東九龍應變大隊指揮官。他供稱，約10時許與200名隊員到達窩打老道，看到一千多名示威者投擲雜物及汽油彈，又以膠板堵路，警方遂發射催淚彈及橡膠子彈驅趕。他稱，當時只有200多名警員，故要求增援。其後，他指示隊員及速龍小隊圍堵「包抄」及拘捕示威者。
梁仲文提及，當晚有人受傷，故要設立醫療區。辯方問他，是否得悉當晚發生「人踩人」事件，他則稱當時不知道，「都唔肯定人踩人係咪貼切形容」，而且他亦不在場，故不知道是否有人「踩上去」。梁又稱，相信示威者當時是響應網上號召的「圍魏救趙」行動，衝擊警方防線，並有理由相信他們透過暴力行為製造缺口，從而協助佔據理大的人士逃走。