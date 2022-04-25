圍理大案續審　時任指揮官稱「唔肯定人踩人係咪貼切形容」 (15:49)

梁仲文於2019年11月18日當晚擔任東九龍應變大隊指揮官。他供稱，約10時許與200名隊員到達窩打老道，看到一千多名示威者投擲雜物及汽油彈，又以膠板堵路，警方遂發射催淚彈及橡膠子彈驅趕。他稱，當時只有200多名警員，故要求增援。其後，他指示隊員及速龍小隊圍堵「包抄」及拘捕示威者。

梁仲文提及，當晚有人受傷，故要設立醫療區。辯方問他，是否得悉當晚發生「人踩人」事件，他則稱當時不知道，「都唔肯定人踩人係咪貼切形容」，而且他亦不在場，故不知道是否有人「踩上去」。梁又稱，相信示威者當時是響應網上號召的「圍魏救趙」行動，衝擊警方防線，並有理由相信他們透過暴力行為製造缺口，從而協助佔據理大的人士逃走。