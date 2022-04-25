前香港民族陣綫成員藏炸藥囚12年　官拒批上訴許可 (15:35)

上訴人盧溢燊（30歲）承認存有炸藥意圖危害生命或財產罪，被原訟庭法官陳慶偉判囚12年。判辭指出，上訴方認為原審法官判刑過重，包括將製作和存有炸藥的罪行相提並論，錯誤將上訴人視為案件主腦，並將本案罪責定性與「葉繼歡案」相似。

上訴庭法官潘敏琦在判辭反駁上訴方的理據，表示根據《刑事罪行條例》，無論是製作或存有炸藥，被告的意圖都是危害生命；法庭可以將涉案炸藥的實質及潛在風險，視為量刑主要因素。

官︰案件潛在威脅比葉繼歡案更大說法非不切實際

至於上訴人是否案件主腦，潘官指出，他不止租用涉事單位，亦在單位逗留共24日，如果他只是輔助角色，不會明知炸藥危險亦要頻繁進出單位。潘官又稱，上訴人的手機被搜出關於炸藥特性的文件，他明顯是積極涉案的關鍵人物，原審法官裁定他是主腦並無不妥。

潘官強調，本案發生於動盪的2019年，上訴人除了保管炸藥，亦管有涉嫌顛覆政權的物品和2019年「暴動者」常用裝備，原審法官裁定本案對公眾和警員造成的潛在威脅比「葉繼歡案」更大，並非不切實際。潘官又提及，原審法官稱葉繼歡一心求財，上訴人卻針對港府的穩定和意圖製造恐慌，說法正確無誤，因此拒批上訴許可。