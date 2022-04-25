新冠疫情｜何栢良：航班熔斷機制預防作用小　做好其他預防可暫停 (14:52)

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅日前稱，相信第五波疫情逾400萬人染疫，已築起自然免疫屏障，建議提早放寬至第二階段社交距離措施。何栢良認為，新冠疫情初期普遍意見認為當感染或接種疫苗達一定比例，傳播鏈可被免疫屏障攔截，但現時國際較有共識是社區免疫屏障基本上不會出現，就算存在，也只維持很短時間。他舉例，英國去年年中有九成成年人口帶有抗體，但當地出現Delta及Omicron後再次大爆發，即使九成人有抗體也無法築起免疫屏障。

被問是否應趁這段時間多人染疫及抗體水平未跌時放寬社交距離措施，何栢良表示某程度上同意，但認為推行疫苗通行證速度太慢，如加快並嚴格推行，室內或戶外活動可大幅放寬，「唔需要拖咁慢」。

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