西環麵廠20歲貓「哥哥」與主人重逢 (14:08)

杜先生指，昨晚約9時30接到警方電話，指於涉事女子住所尋回「哥哥」，經確認照片後，他於10時50分到西區警署接回貓咪。「去緊嘅時候好擔心，驚佢身體唔好。去到就好開心，好幸運，佢好精神。」杜形容，貓咪起初雖稍有驚慌，但很快就認出自己。回家後，「哥哥」第一時間未有回到店內，而先於店外熟悉的地方「巡兩個圈」，亦有如常進食。杜形容貓咪稍有消瘦，但狀態比他想像中好，暫時情況穩定，他認為偷貓者或有善待貓咪，將會再觀察其健康情況。

對於尋回愛貓，杜先生感謝街坊朋友出力幫助，協助翻查閉路電線等，另亦感謝警方今次行動迅速。他指，涉事偷貓女稱不知道「哥哥」有人養，但發現牠的頸圈被剪去，有街坊話亦指對方「唔係第一次嚟」。「可能覺得我哋照顧得佢唔好，見到佢瘦冇精神，所以抱走佢，可能好心做壞事。」杜直言「幫貓貓有好多方法」，希望偷貓女可多與人溝通，自己亦不想作任何追究，只為取回愛貓。

杜先生於「哥哥」4、5歲時開始飼養，至今已有15年，現時店內共養4隻貓咪。他表示，起初養貓是希望幫忙捉老鼠，笑言後來「我哋提老鼠仲多」，現時貓咪主要都是陪伴自己。今次事件之後，雖然「哥哥」沒有害怕陌生人，但他將計劃購買寵物追蹤頸圈。

事發於上周五，警方接報指西環屈地街10號地下一間麵廠，花貓「哥哥」疑遭一名女子抱走。經查後，於昨日在士美菲路一單位內尋回花貓，並以涉嫌盜竊拘捕一名59歲姓楊女子。