戴耀廷涉刊登雷動計劃相關選舉廣告被控四罪　認罪候判 (13:02)

控罪指，被告戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）及石守正（50歲），並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2016年9月4日舉行的2016年立法會換屆選舉中，或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共逾25.3萬元，在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

代表戴耀廷的大律師石書銘求情時稱，廣告沒提到候選人名字，而是希望通過策略性投票更清晰反映實際民意，本質上不屬選舉舞弊。郭官隨即說本案「唔係政治檢控，一定唔係啦」，公眾席傳出笑語，控方確認稱只是控告被告招致選舉開支。

石書銘又表示，案件不涉及私人利益、賄選和欺詐，沒導致補選或選舉呈請；計劃一開始已開宗明義，眾籌開支公開透明。石認為戴耀廷案發約5年後才被起訴，構成延誤，加上戴耀廷本身亦正還押。郭官關注時間不短，並問及為何要轉介區院處理。控方回應指，投票計劃規模甚大，調查需時，期間政府曾就選舉開支豁免作公眾諮詢。郭官遂要求控方提交補充陳辭解釋調查進度，押後判刑，戴耀廷正就本案及「35+」初選案還押。

案情指出，戴耀廷透過記者會等向選民介紹該投票計劃，促使泛民或非建制議員勝出選舉。葉劍青及石守正均為雞蛋同盟董事，以及該公司銀行帳戶的授權簽署人，雞蛋同盟分別在當年8月9日、9月2日及4日刊登廣告宣傳計劃。