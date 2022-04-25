鍾劍華赴英「避秦」  稱警曾引國安法約談 (00:26)

對於被警方約談是否離港原因，鍾劍華表示在社交網站已有解釋，形容離開是「避秦」。「（警方約談）都不是一次半次，區家麟都搞，好多人都講我處境好危險，你見我星期五都主持緊（民研）發布會」。至於未來去向，他說「我仍然以回港為目的地，得唔得就唔知」。

鍾劍華昨晚在社交網站公布離港消息，文章以「不願作逃兵 無奈需避秦」為題，他形容是十分無奈的決定，但認為香港現時容不下真心說話，只容許謊言與假話，他已經不能在香港免於威嚇地生活。他提到，自己一直堅持不被恐懼支配地正常生活，惟惹來滋擾和威嚇，批評公權力機關公器私用，令他感到十分失望和憤怒。

他表示，不希望令年老的父母，和愛護、關懷他的親人及朋友憂心，因此不辭而別，感到抱歉。他也慨嘆，港英年代建立的法治制度、對民主和自由的保障等，到今日已變成「明日黃花」。鍾劍華未明確交代在英國的工作，但稱仍然願意盡力而為，期望可以繼續做一直在做的事。