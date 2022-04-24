新冠疫情｜內科醫學院周啟明：未打針長者死亡風險為已接種長者21倍 (15:59)

心酸長者臨終家人未能陪伴在側

第五波疫情下公院塞滿患者，周啟明憶述：「最高峰時，我自己每日簽3至4張死亡證，但出院證簽唔到或者得一張，我做咗廿幾年都未試過。」他指出，臨牀見到很多長者要用高流量氧氣治療，威院內科14部高流量氧氣機一度用盡，要問深切治療部借用，又指出不少長者臨終時家人未能陪伴在側，只能隔着玻璃甚至安排線上道別，感十分心酸。

周啟明指出，按威院初步統計，染疫後康復出院者中，約一至兩成在一個月內再度入院，大部分為院舍長者，多涉及腎衰竭及肺炎，指出不少醫生反映康復長者胃口較差，估計可能因此減少進食導致脫水，幸治療後大多可改善。至於康復者出現肺炎，他認為可能是病毒損害患者免疫系統，導致出現細菌感染引致肺炎，可處方抗生素治療。

香港內科醫學院院長李錦滔指出，現時全港仍有超過30萬名長者未接種一針疫苗，認為這些長者極高危。除了減少重症及死亡數字，按英國衛生安全局今年2月報告，指出接種疫苗的人染疫康復後，患「長新冠」症狀機率低於未打針者，呼籲長者從速接種疫苗。

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