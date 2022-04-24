新冠疫情｜孔繁毅︰港已築自然免疫屏障　可考慮提早兩周後放寬第二階段社交距離措施 (15:33)

政府上周四（21日）起首階段放寬社交距離措施，復活節假期後新型冠狀病毒疫情未見反彈，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（24日）在無綫節目《講清講楚》表示，相信本港可能已逾400萬人染疫，已築起自然免疫屏障，疫情反彈機率相對小，認為有條件趁自然抗體水平高，加快放寬社交距離措施步伐，可考慮提早在兩周後放寬至第二階段社交距離措施，例如郊外或體育活動毋須戴口罩。
孔繁毅指出，如個案趨勢是每日減少50宗，可能兩至三周後單日個案少於100宗，有條件加快放寬措施，不過若社區出現非Omicron的全新變種病毒，就要小心。他說，即使可提早放寬措施，仍要維持5月底疫苗通行證要求，市民仍須打第三針；對旅客入境打針的要求，應與內防措施一致，即5月底時也須打三針。
被問到本港是否無可能「清零」，孔繁毅認為不應再着重「清零」，內地「動態清零」政策亦是講求穩控疫情，接種疫苗、減少重症及死亡最重要，即使本港清不到零，但有很少個案，已很重要。他相信短期單日個案會跌至兩位數，但認為現時再全民檢測的成本效益很低，Omicron傳播力高，全民檢測耗費大量人力物力，最終可能只是「清零」數日。
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