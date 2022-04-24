新冠疫情｜調查：疫情影響精神健康　18至30歲高危 (14:49)

研究團隊去年9月至今年3月以網上問卷訪問3749人，以澳洲新南威爾斯大學研發的《情緒自評量表》評估市民抑鬱、焦慮及壓力水平。香港教育大學心理學系系主任陳家承表示，整體使用者的精神健康出現輕度至中度危機，抑鬱及壓力水平均屬輕度，而焦慮的情況則較嚴重，屬中度水平。陳家承說，18至30歲屬高危群組，在394名受訪者中，有58%受訪者呈中度至極嚴重焦慮、47%呈中度至極嚴重抑鬱、49%呈中度至極嚴重壓力。

浸信會愛羣社會服務處精神健康綜合服務總監盤鳳愛稱，18至30歲青年人在疫情期間欠缺空間，大部分人與家人擠在狹小空間，與家人摩擦增加。

精神科專科醫生麥永接表示，疫情期間患者主要為焦慮、抑鬱、失眠、強迫症等，認為在疫情最嚴重時，市民因怕染疫而選擇不到醫院，或因而延遲向精神科醫生求助。他建議，將精神健康納入防疫及康復方案，亦盼當局深入調查疫情如何影響市民精神健康。