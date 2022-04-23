警搗打鼓嶺村屋毒品倉　拘兩青年檢2310萬元毒品 (16:21)

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，昨日在打鼓嶺一村屋附近截獲一名可疑男子，在男子手持的環保袋內搜出一包以茶葉包裝、約重1公斤的懷疑冰毒，另檢獲4磚印有「雙獅地球牌」標誌、共重約1.5公斤的懷疑海洛英。

探員當場拘捕該名19歲男子，將其押返其租用單位搜查。警方再發現16公斤懷疑冰毒、12公斤懷疑海洛英與94克懷疑氯胺酮，以及包裝工具，並拘捕屋內的18歲女子。被捕男女分別報稱無固定工作及學生，為情侶關係。男子暫控一項「販毒」罪，案件下周一（25日）將於粉嶺法院提堂，至於女學生則已獲准保釋候查。

據警方調查所得，涉事村屋由被捕人租用，3月初開始被作毒品倉庫，指販毒集團利用偏遠村屋以及茶葉包裝作方法掩飾，增加執法人員的偵查難度，而被捕人每次運送一磚毒品約獲千元報酬。警方表示，兩名被捕人均年輕，相信有人受金錢引誘犯案。

警方提醒業主，出租單位要留意租戶背景，如發現租戶年紀輕、無工作證明，必須提高警覺性；亦呼籲父母付出更多時間關心和了解子女，遇有可疑情況要及早介入。