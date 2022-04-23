獨居七旬翁倒斃「雜物屋」　鄰居曾屢勸對方丟棄垃圾不果 (16:11)

鄰居高先生稱，事主2000年起居於該單位，甚少見有人探望他；事主不時會回鄉探親，曾稱有親人在內地教書，「一住就兩三個月」。高先生又稱事主有拾荒習慣，執拾紙皮、報紙、膠袋，甚至食物，單位不時傳出異味，惹來蟑螂及老鼠等，影響環境衛生，鄰居均叫事主不要打開門，故事主門窗半掩。

高先生又稱，鄰居屢次勸喻事主丟棄雜物，但事主不肯，「啲嘢又唔肯丟、又唔肯賣」，又引述對方稱在附近賣不到好價錢，如將雜物帶到土瓜灣可以「賣多一兩毫」，故要等他「心情好、行到」，才將雜物推到土瓜灣變賣。

高先生說，事主行動及精神正常，但有腦退化症，平日會在單位外走廊或樓下閒逛，曾見他在附近商場廁所梳洗。高又憶述，前日（21日）早上有社工及派飯義工上門找事主，但無人應門，高向他們表示事主平日下午4時許派飯時間才出現，會站在升降機附近或走廊窗邊等派飯。社工下午再來，見事主未有異樣，「仲有招呼社工同派飯義工」，未料昨日再上門時發現事主已過身。

被問及會否收回事主單位及處理單位內雜物，房署稱何文田邨屋邨管理辦事處會了解事件及採取適當跟進措施。本報正向社署查詢。