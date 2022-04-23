警方破求職及網騙集團拘11人　涉460萬元 (15:46)

警方新界北總區重案組第三隊總督察武少禧表示，網上求職騙案集團騙徒會指示事主，在一些模仿本地網上購物商店的欺詐網站「刷單」，並承諾於交易後歸還有關本金及提供佣金作回報。警方稱，部分騙徒要求事主安裝不明來歷的電話應用程式，有機會令資料被盜取。網上購物騙案集團則會於網上社交平台刊登售賣防疫產品廣告，訛稱以低價發售快測包或防疫藥品，並以疫情為由，拒絕面交。

警方指，兩個騙案集團分別指示事主將款項直接存入由詐騙集團操控的銀行、虛擬銀行或儲值支付工具戶口，當事主匯款後，騙徒便會失去聯絡，事主無法取回任何款項及商品。

警方前日及昨日（21至22日）以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕7男4女，年齡介乎18歲至74歲，其中9人屬求職騙案集團、另外2人屬網購騙案集團。兩集團由去年12月至今年3月，干犯37宗騙案，騙款由300元至97萬不等，總涉款約460萬元。警方搜查4名求職騙案集團骨幹的住所及租用的工廈單位，發現改裝電子網絡裝置協助身處海外的集團成員偽裝身處香港。另一名屬網購騙案集團骨幹的被捕人，則加入網上社交平台的防疫關注組、抗疫支援組，對關注疫情的市民招攬生意。至於其餘6人，則涉借出銀行戶口給詐騙集團清洗黑錢。

3名被捕男子被落案起訴洗黑錢，今早在在沙田裁判法院提堂；另一名34歲被捕男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，將於5月上旬在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕男女則已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。