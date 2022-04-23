DSE英文聆聽開考　教師稱甲部及B1卷較去年易　料能力弱學生較易及格 (15:21)

卷三分甲部必答及乙部選答部分，乙部設有較淺的B1或較深的B2卷供考生二選一作答，選答B1最高可獲第4級。甲部及乙部分別要求考生以本地遊旅行社及霓虹燈公司職員身分，根據錄音及資料內容作答，乙部要求考生撰寫電郵、網頁簡介或講稿等。

廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，今年甲部有較多選擇題及填充，需以較完整句子作答的長題目減少，去年有10題，今年只有4題，因需填寫的資料較少，故整體而言較去年簡單。該校英文科助理主任彭小靜則表示，留意到大部分選擇題需選兩個答案，全對才有分，錄音中講者亦沒直接陳述答案，需靠考生自行理解，故認為仍有挑戰性。

至於涉及寫作的乙部選答部分，鄧美儀稱B2卷程度與去年相若，B1卷則較易，以往乙部三條寫作題均是由淺入深，但今年B1卷最後一題只要求考生填表，毋須撰寫完整文章，形容情況罕見。惟她亦留意到表格內容大多需從錄音中理解，考生不能照抄資料，對聆聽能力較弱的考生仍有難度，但至少由於毋須撰寫句子，文法出錯風險較低，考生較高機會取分。

考生盧同學選答B1卷，他說原以為不夠時間完成三條題目寫三篇文章，對最後一題只需填表感驚喜，最後只花5分鐘便完成，尚有10分鐘檢查，認為今年卷三整體較去年容易。