11人禁蒙面法生效翌日灣仔暴動等罪成　還押下月判刑 (14:47)

6男5女被告依次為女文員仇銘芝（30歲）、學生梁耀文（23歲）、建築工人黎樂恆（32歲）、女學生何高僑（21歲）、文員梁偉楓（29歲）、林姓男學生（19歲）、女社工張鳳嬌（29歲）、岑姓學生（18歲）、售貨員蘇朗豪（30歲）、余姓女學生（19歲）及女文員梁思婷（28歲），被控於2019年10月6日暴動。

法官林偉權裁決時指出，當日下午多人在軒尼詩道聚集堵路，有人遭汽油彈擲中着火，也有人鏈傳遞物資。警方曾發射催淚彈，推進時追截並拘捕11名被告。

梁偉楓早前供稱獲友人邀請到酒吧裝修，惟該友人作供說不了解裝修工程，事後也沒聯絡對方。林官不接納梁偉楓因為裝修而途經現場，也不相信他稱當日下雨弄濕鞋子，保鮮紙用來墊地裹腳。林官另指出，梁耀文管有水槍和通渠水，認為他意圖把通渠水注入水槍傷人破壞。

林官表示，眾被告佩戴或攜有防毒面罩、護目鏡和索帶等，惟未能證明他們有合法需要，因此肯定他們蓄意裝備自己，到場示威並參與暴動。由於暴動罪成，第2、4、6至8、10及11被告涉非法使用蒙面物品亦罪成。林官亦信納警員供稱，從第9被告褲袋搜出一支雷射筆，故他在公眾地方管有攻擊性武器罪成。