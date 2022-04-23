愛龜被盜今失而復得　鴨脷洲獸醫：最好嘅生日禮物 (13:50)

蔡醫生表示，昨日下午約3時，他把該隻雄性白化盾臂龜放置在獸醫中心外的圍欄，予小朋友玩耍，其後有一名自言自語的女子路經，他不以為意返回診所工作。直至下午5時許，職員打算餵龜時，才發現盾臂龜不知所終。蔡隨後報警，並與警員一同翻查閉路電視，發現該女子在3時18分取走盾臂龜。

他表示，昨日心情低落，「成個人亂晒」，也放棄與友人慶生，前往香港仔警署錄口供。直至昨晚上10時許，他收到前區議員陳炳洋信息稱有街坊發現盾臂龜，街坊今早更將牠送回診所。

他稱，盾臂龜名為Vanilla，現約2歲半；該品種的龜價值約2至3萬元，雖不算罕有，但一直視為自己的小朋友看待，今次失而復得，倍感高興。他表示，不會怪責偷龜女子，因自己也有疏忽，以後會多加注意。

民主黨前區議員陳炳洋稱，昨晚有街坊在鴨脷洲寵物公園放狗期間，發現可疑女子抱着盾臂龜，街坊上前了解，女子隨即將龜拋走。陳炳洋表示，街坊其後轉交盾臂龜予有飼養陸龜經驗的街坊照顧一夜，自己則負責聯絡龜主蔡醫生。他感謝一眾街坊機警幫忙，認為事件體現了鴨脷洲街坊的團結合作及人寵共融。