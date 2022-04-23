七人車避截查掀追逐戰撞傷警　警一度擎槍　司機涉狂亂駕駛藥駕被捕 (09:12)

昨晚11時許，警方東九龍交通執行及管制組在牛池灣龍翔道近龍池徑對開，發現一輛七人車違例越過雙白線，警員示意司機停車受查，惟對方未有理會，反加速沿清水灣道往西貢方向逃去，警員遂展開追捕。警車追至銀岬路時，與一輛的士相撞，警車左車頭損毁，未有人受傷。

涉事七人車續沿清水灣道逃跑，駛至西貢布袋澳村路時撞到一輛私家車。尾隨警車亦追至，有警員嘗試下車截查，惟七人車突然倒車，撞及兩輛警車及一名警長，警長肩膊受輕傷，送院治理。其間有警員在口頭警告不果後，一度拔出佩槍戒備。七人車不顧警告續逃去，至大坳門路近清水灣二灘對開時，七人車失控「自炒」，司機棄車逃跑。男司機在400米外的清水灣二灘停車場被休班警制服；車上另有一女乘客乘的士逃去，警方在附近設路障截查。

男司機被黑布蒙頭押至七人車旁調查，據了解司機毒品快測呈陽性，相信曾吸冰毒；行車證亦過期逾半年。警方以涉嫌「狂亂駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「未能出示身份證明文件」拘捕七人車男司機。