歐美現成因不明兒童肝炎　本港加強監測 (21:58)

據英國擴播公司（BBC）報道，當地衛生部門自今年初起調查108宗兒童急性肝炎。

衛生防護中心知悉英國公共衞生當局正調查當地自今年一月起，十歲或以下兒童出現成因不明急性肝炎個案上升的情況，個案均對甲、乙、丙、丁及戊型肝炎的常見病因測試呈陰性，而部分個案對腺病毒測試則呈陽性。上述個案與接種新型冠狀病毒病疫苗沒有關連。由於感染腺病毒後出現這種疾病模式並不常見，英國公共衞生當局正積極調查其他可能成因，例如其他感染（包括新型冠狀病毒）或環境因素。

除了英國，丹麥、愛爾蘭、荷蘭、西班牙和美國亦報告了成因不明兒童肝炎。美國疾病控制及預防中心最近向臨牀醫護發健康公告，建議他們可為患上成因不明肝炎的兒童進行腺病毒測試。

衛生防護中心指出，腺病毒在港為常見於影響兒童的呼吸道病毒。腺病毒主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，通常會引致呼吸道疾病，而視乎腺病毒類型，亦可引致其他疾病，包括腸胃炎、結膜炎、膀胱炎，及較少見的神經系統疾病。