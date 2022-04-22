受收數集團招攬　4青年涉刑毀等罪被捕 (18:38)

警方葵青警區重案組第二隊主管梁駿軒表示，前日（20日）接獲市民報案，指在葵涌一住宅單位外及梯間有兩名少年徘徊，警方到場後截獲一名15歲可疑少年，並搜出沾有漆油的手套及黑油，以遊蕩罪及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪將少年拘捕。

警方經調查後，發現案件與一個利用青年收債的集團有關，探員其後在天水圍一屋邨埋伏，再截獲兩名分別16及17歲的少年。警方在其身上搜出天拿水及3罐紅油，以企圖刑事毀壞拘捕兩人。警方及後再查出另一名17歲涉案青年，在其住所拘捕該名涉嫌刑事毀壞的青年。

警方對比近期多宗收債案的犯罪手法，相信被捕的4名青少年與上周五（15日）及前日（20日）發生於葵青、將軍澳和秀茂坪區的4宗案件有關。警方估計，有財務公司聘用該些集團代勞收債，集團成員前往遊樂場、球場等青少年聚集場所，經搭訕招攬或朋友推薦等方式，招攬青少年協助收債活動，每次支付數百至一千港元酬勞。

警方表示，刑事毀壞罪最高可判罰監禁10年，即使未成年亦可判拘留式刑罰，呼籲家長多加留意子女去向，以免被不法份子利用。