外傭向警申索遭僱主勞役被拒　提司法覆核勝訴　高院令發還警調查 (18:33)

司法覆核申請方以「CB」為代號。答辯方為警務處長及律政司長，保安局長則為有利害關係方。申請涉及警方在排除「CB」為人口販賣及強迫勞役事主的過程中，有否作充足調查及履行《香港人權法案》中，調查人口販賣和強迫勞役的責任。

高院法官高浩文接納申請方爭議警方沒充分調查「CB」是否人口販賣及強迫勞役的事主。他指出，警方完全忽略「CB」在受僱不久便被迫提供包裝成工作一部分的性服務，而僱主Z對以往聘用的外傭亦作出類似請求，更有片段佐證Z有系統地要求外傭提供性服務，加上他毋須額外付費，可視為從中獲利，直言「難以想像任何理智的決策者，會總結這稱不上能合理懷疑，聘用CB是為了性剝削她」。

判辭指及，Z向警方提供其中一位前外傭的信件，稱相關性服務是她自願提供。法官認為信件有可疑，惟警方依賴信件，判斷Z沒有系統性地非禮外傭，沒再調查其他外傭有否遭性剝削，出現關鍵失誤。