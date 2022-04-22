新冠疫情｜政府5月1日起放寬抵港航班熔斷機制　容許非香港居民抵港 (18:19)

新規定下，熔斷機制門檻改為同一班抵港民航客機上5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%乘客確診，以較高者為準；或有3名或以上乘客抵港確診，以及有關航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明條件的乘客登機來港，停飛日數亦減少至5天。

當局解釋，留意到社會各界對個別航線「熔斷機制」的意見，包括認為相關觸發指標過於嚴苛，而「熔斷機制」自本月1日至本月20日共觸發25次，影響數以千計準備回港的香港居民，容易打亂來港者行程，並嚴重影響航空公司的運作，加上目前與香港有密切往來的海外地區，疫情水平大致呈下降趨勢並且相差不大，月初解除九國禁飛令後，輸入個案比率不升反跌，由3%下降至1%，所以決定調整熔斷機制門檻，以平衡市民大眾及社會各界對恢復社交經濟活動的期望。

政府亦決定由下月起，容許過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民，按與香港居民相同的登機、檢疫及檢測安排來港，包括完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，以及預訂指定檢疫酒店。當局解釋，由於來自同一地區的香港居民與非香港居民的公共衞生風險相同，整體入境人流會按指定檢疫酒店數目加以控制，加上海外抵港乘客仍須按嚴謹的入境防控措施，政府認為風險可控。

當局亦在目前機場「檢測待行」安排中，加入額外快速抗原測試，抵港者5月起須於接受核酸檢測時，同時接受快速抗原測試。

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