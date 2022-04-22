19年國慶黃大仙堵路暴動案　2人判囚3年3個月　6人判囚3年 (18:07)

法庭今處理的8名被告為譚鈞朗（24歲）、楊泳儀（21歲）、卓巧珠（21歲）、鄧茜芸（25歲）、戴珮玲（22歲）、王明佑（23歲）、伍祖儀（25歲）及劉智峰（26歲）。散庭時有被告用力揮手，旁聽者着被告「飲水」和「加油」。

綜合辯方和李官引述求情，戴珮玲在知專設計學院修讀時裝文憑，七旬父親任職清潔工，患抑鬱症的母親因清貧未能求醫，戴珮玲望可盡快刑滿後工作養家。而急救員劉智峰父母離異，母親患嚴重腎病；劉智峰服務聖約翰救傷隊至少4年，案發時只想幫助別人，認為示威者沒因為他提供急救而士氣大增，他被捕時並無反抗。

李官判刑時指，是次暴動規模不少，參與者數以千計，事發的龍翔道為九龍交通樞紐。不過，本案在公眾假期下午發生只有40分鐘，對公眾及交通滋擾較輕微，沒有市民和警員受傷，僅欄杆和路面受損，亦沒證據顯示眾被告煽動及主導犯案，或作出暴力及激烈行為，參與程度較低。

李官亦接納他們背景和品格良好，稱2名男被告即譚鈞朗穿上全副裝備，劉智峰則擔任急救角色，故以3年半監禁為量刑起點；其餘僅佩戴口罩和手套等的6名女被告，則以3年3個月監禁為量刑起點。李官考慮到眾被告背景良好和沒有案底等，均扣減3個月刑期。