警檢1960萬元大麻拘41人　包括5學生 (16:06)

警方毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭表示，近來留意到不法分子在telegram等社交平台上宣傳大麻，其間使用「420」等代號，又美化大麻可作抗壓、抗抑鬱。警方透過「放蛇」行動，由探員喬藏買家，成功聯絡部分「拆家」，拘捕15人，其餘被捕人則在日常截查中截獲。

港島總區刑事總部毒品調查總督察劉柏穎透露，其中兩名被捕人是在跑馬地路障中被截查，警員在司機位抽屜檢獲大麻，拘捕28歲報稱會計師的男司機及21歲的女伴。兩人承認，為了「搵快錢」，嘗試販毒。她稱，警方大多在夜晚至凌晨時分，於港島區主要街道、港鐵站附近截獲藏毒者，指港島區有較多食肆及娛樂場所，不排除疫情緩和後，場所恢復晚間營運，附近一帶的販毒活動會轉趨活躍。

警方在行動中共拘捕38男3女，年齡介乎18歲至54歲，當中包括一名高中生及4名大學生，亦有會計師、工程師等專業人士，部分屬自己吸食毒品，部分則充當「跑腿」販毒，每運送一次毒品約有數百元報酬。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方在其中一宗案件中發現，毒品拆家利用泥狀物質，充當大麻銷售，假毒品亦可能對身體做成傷害。葉秀蘭稱，今次被捕人相當年輕，販毒集團利用金錢誘騙年輕人，包括指使他們用個人名義協助租用單位作毒品儲存倉，或指派送貨跑腿工作，提醒年輕人千萬不要為了「搵快錢」而鋌而走險，否則有機會面對長達數十年的監禁。