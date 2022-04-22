本地遊復辦旅行社稱反應熱烈　下月已組40團 (12:58)

首團本地團由縱橫遊舉辦，團費每位88元，首站到茶樓吃點心，其後前往青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、法定古蹟大夫第等地，至下午3時於尖沙咀解散。今團一共有28人，連同司機及領隊剛好30人。他們早上近9時陸續到港鐵香港站內一間茶樓外集合，團員需向領隊展示針卡及點名，其後各人掃安心出行進入餐廳。用膳過後乘坐旅遊巴離開，團友上旅遊巴前需量體溫，他們均表現興奮。

剛退休不久的李氏夫婦喜歡去旅行，疫情前每年均會去一兩次外遊，疫情期間亦參加不少本地團，高峰時每星期都會去一次，「離島、新界一天遊嗰啲最好玩」。李先生稱自政府宣布放寬社交距離措施後，便開始尋找本地團，見到縱橫遊最早有團就參加，「困得耐得滯喺屋企」，對於需要出示針咭及掃安心出行，李先生認為市民需響應政府，又認為因為所有團友都打齊針，就安心隨團。

任職十多年領隊兼導遊的梁先生，過去主要帶外國遊客遊覽本港，疫情期間則轉帶本地團，收入下跌約三成。過去兩年政府多次剎停本地遊，他遂修讀電工、地質旅遊等課程自我增值，上月起亦曾到疫苗接種中心工作。不過梁說最喜歡做回老本行。

縱橫遊常務董事袁振寧稱今早亦有客人自行出示快測陰性證明，或誤以為要做快測才可參與。袁稱今團截止報名後亦有十多人欲報名，已於4月27日再加開一團，而至5月底已有40團已成團，有一半本地團已超過20人。