洪為民生日宴涉事餐廳認違防疫規例　罰款6000元　辯方求情稱技術性犯錯 (11:18)

被告為勝圖有限公司，傳票控罪指被告作為餐業務負責人，在2022年1月3日在灣仔灣景中心1樓10號舖，沒有遵從食物及衛生局長根據法例第599章附屬法例F第6(1)條發出的指示。翻查資料，涉事餐廳為「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」。

案情披露，被告在案發當日晚上6時至凌晨於涉事餐廳舉辦宴會，涉違反防疫規例，警方於同月11日入內搜證，發現餐廳張貼了以D類運作的告示，但平面圖劃分了「C區」和「D區」，另新鮮空氣告示未有列出每小時換氣量。

辯方：傳媒報道不盡不實 對餐廳造成損失

代表被告的前私隱專員、大律師黃繼兒求情稱，實際上餐廳有做足防疫措施，只是無遵從格式，犯了技術上錯誤。餐廳自2021年12月中旬開業以來，對防疫一絲不苟，收到長達12頁的公告已盡力配合，宴會中除兩名賓客在入場前染疫外，再無他人因而染疫，及後傳媒報道不盡不實，對餐廳造成困擾和損失。

暫委裁判官朱文瀚判刑時稱，不接納辯方解釋，指出案發當日政府已發出公告約10天，被告不能以此作為不遵從公告的藉口。案發時本港正面對第五波疫情，病毒在社區傳播的風險不容忽視，強調「全城抗疫、人人有責」。

朱官指出，刑罰除須阻嚇被告，亦要向社會公眾尤其是業界發出必須嚴格遵從指示的訊息，以保障公共衛生及市民健康，以此為基礎才能成功抗疫。

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