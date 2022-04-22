文憑試開考　考生提早起牀快測心情緊張　周潤發路經試場向學子揮手 (10:06)

試場學校設一系列防疫措施，今早考生入門要先量體溫、消毒雙手；雨天操場設兩個檢查站，考生要交健康申報表，包括申報快測陰性，然後在隔屏分開下暫除口罩核對身分，但部分考生沒除口罩。臨近8時，數十人在檢查站排隊，校方即時加開檢查站。

居長沙灣的考生林同學表示，雖然今早8時半才開考，但早上5時半已起牀，做好快測後，約6時已到場，他提早回校預習之餘，希望感受氛圍和做好心理準備。他說，疫下長時間留家自習，失去回校補課機會，備試壓力大。他又一早決定一旦染疫或須檢疫，就會到竹篙灣試場，希望考試「有頭有尾」，並已整理好兩個「走佬袋」，帶上衣物、筆記及食物等，「唔準備定，到時坐喺度真係唔知做咩喇」。

考生梁同學亦提早起牀，在家花約20分鐘做快測，認為安排「有少少麻煩」；她戴上面罩和兩個口罩，希望做足安全措施應考；考生洪同學開考前，已連續3天自行快測確保陰性，今早亦花15分鐘再做，「噚晚測一次，驚自己確診，早一日知就可提早處理」，以便安排赴竹篙灣考試。他形容心情緊張，昨晚輾轉反側幾乎失眠。

廠商會中學校長周修略說，今早4至5名考生沒填健康申報表，可即場補填。至於部分考生沒除口罩核對身分，他解釋由於有當值考務人員任教該校，認得部分學校考生，省卻除口罩步驟。

不少考生都表示心情緊張，藝人周潤發今早跑步經過廠商會中學及附近試場，他向等候入場的考生揮手打氣。