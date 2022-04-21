龍門冰室廚師被襲　男子出獄4天收千元犯案　認蓄意傷人囚3年 (19:35)

被告戚愷峯（現年29歲）被指稱於2020年7月6日，在尖沙嘴金馬倫道龍門冰室外，與其他人有意圖而非法及惡意傷害黃偉強。辯方求情時提及，被告學歷為中五程度，他僅腳踢事主數下，沒以武器襲擊，歷時只有約30秒，他見到事主流血後即時逃去。

案情指出，事主在龍門冰室任職廚師主管，其下屬、即同案第三被告於2020年6月在涉案分店工作，但翌月初因表現欠佳，遭事主解僱。案發當日清晨6時半，事主拉閘上班之際，遭人從後以硬物襲擊他的頭部，令他倒下。事主見本案被告逃去後，他再被人以啤酒樽襲擊。他頭皮裂傷，傷口滲血，左手掌骨骨折。

閉路電視片段顯示，本案被告事前與其他被告會合，再一同施襲。被告的衣物被驗出有事主血漬，警方亦發現被告當日手機有可疑通話紀錄，首被告向他轉帳1000元。被告警誡下稱，他見事主流血後感驚慌，遂將玻璃樽擲地並逃去，報酬已全部花光。

同案另有3名男被告，根據司法機構網頁，案件排期於11月17日開審。