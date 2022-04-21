男子獲聘後染疫遭解聘　平機會代入稟索償 (18:46)

申索人為Siu Chi Yoi Jasper，答辯人為MEX Fintech Limited（即大通金融技術有限公司）。申索人要求答辯人書面道歉，就他損失一個月收入及情感損失，分別索償2萬元及5萬元。

根據入稟狀，申索人原本在另一公司任職業務發展經理，他於2020年7月向答辯人申請同樣職位，應徵後於8月4日獲聘，上班日期先訂為同月24日，其後雙方同意延至9月1日履新。不過，申索人於8月12日感染新冠病毒，他有輕微頭痛並須要隔離。

其後他告知答辯人，表示他正留院，未知何時撤銷檢疫令，人事部回覆指待他出院後再聯絡，安排新的入職日期。同月29日，申索人病毒檢測呈陰性，他被醫生診斷已痊癒並可於當天出院。

申索人兩日後通知人事部他已出院，雖然他被建議留家觀察數天，但他重申可如期上班，並按對方要求提供醫療證明等。同日，人事部卻以電郵通知申索人，指公司已經填補相關職位空缺。申索人及後向平機會投訴，調解不果後，由平機會代表入稟索償。