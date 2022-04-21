老婦氣促和心悸入院不治　主診醫生死因庭作供稱事主患高血壓 (15:21)

事主周馨馨（終年83歲）2017年12月27日於東區醫院不治。其兒子作供稱，母親在內地出生，1978年來港，生前為一名退休醫生。她一直沒有長期病患，至2017年10至11月出現氣促和心悸，在公立診所就醫，獲處方降血壓藥。

同年12月17日，事主再感氣促、心悸，兒子遂勸她到東區醫院急症室求醫，院方建議留院檢查。事主留院時，兒子不時探望，形容母親狀態「好正常」，惟較為疲倦，氣促和心悸亦沒好轉。12月26日，院方曾告知他母親一切正常，擬將她轉到東華東院。惟翌日4時，兒子再接到院方電話，指正搶救母親，他於當日4時半趕到醫院，院方正搶救母親，其後搶救失敗，母親過世。

東華東院內科駐院醫生劉沛康則供稱，2017年12月5日首次見事主，得悉她患高血壓，2014年曾因手肘骨折入院做手術。事主急步行走時會心跳快及頭暈，經檢查後發現無異常，沒有心律不整，院方為她安排24小時心電圖及再覆診。研訊明續。