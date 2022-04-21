七旬釋囚緩刑期內再虐畜　判囚4.5月 (14:38)

71歲被告鄧創樹報稱任職清潔工，早前涉另一宗企圖殘酷惡待動物案，去年4月被判囚2個月、緩刑18個月。

辯方求情指，被告任職清潔散工，月入約2000至3000元，因生活需求才犯案，並非心理變態。辯方指，社會對動物生命的價值隨時代轉變，但被告身在獄中30年，需時改變觀念，教育就是最好的方法，被告如今已明白動物也有生命，就像他打理花草時謹慎對待植物一樣。

莫官判刑指，被告獲緩刑後理應當頭棒喝，但他再次重犯，判處監禁2個半月，另因違反另案的緩刑令，須服該案的2個月刑期。

案情指，漁護署人員於2021年9月27日早上，在九龍城馬頭圍道及農圃道交界之行人路對出向野鴿餵飼絕育藥，其間見到被告從地上拾起硬物，擲向一群野鴿後離開。同月30早上6時許，漁護署人員目擊被告以硬物擲向野鴿群，並拾起一隻野鴿屍體，人員隨即叫停被告，被告拋下屍體後逃去，野鴿當場死亡。被告同年10月被捕，在警誡下稱打算捉野鴿回家煲湯。