前警員涉虐兒恐嚇認罪候判　官透露多人求情押後判刑 (12:57)

41歲前男警涉去年一日內致電分居妻子34次，恐嚇稱會傷害8歲女兒。他隨後在住所用懸掛在雙層牀的皮帶勒其女兒頸部，又手持水果刀戳指女兒，致其胸口擦傷。前男警今（21日）在區院承認各一項刑事恐嚇及虐兒罪，他沒有法律代表。法官姚勳智透露，收到許多由被告同僚和家人撰寫的求情信，惟明言罪行嚴重，可判處即時監禁，下令先索取背景、心理及精神報告，亦建議被告申請法援，押後於5月11日判刑，被告要還押候判。
41歲被告W.W.S.案發時為已離職的警員及正在休假。案情指，被告與妻子Y於2019年4月已分居，事發前數天被告曾致電Y，他亦如常接幼女X回粉嶺居住。
案發於去年6月15日，Y再次接到來電，被告要求她到粉嶺一單位見面，否則她會後悔。被告表示X肯與他「去死」，稱「佢行先，跟住到我」，並會「用繩勒」或「用刀傷害」X，而Y聽見X哭叫「爹哋唔好」等。家人目睹被告鎖上單位鐵閘，情緒激動講電話，之後左手持刀，右手抱起X。
在錄影會面下，X稱被告當日與母親通電爭執，X不情願地回答願意跟被告死去。被告以皮帶繫在雙層床，X踏上櫈子及把頭套進皮帶圈，她感到驚慌，曾懇求被告等候母親前來。被告抱X雙腿往下拉約數秒，令X呼吸困難。同時被告仍與Y通電，並開啟手機的揚聲功能，X聽到母親叫喚自己。
X續稱，被告再持水果刀敲擊餐枱，至消防到場破門時，被告用刀指向X的胸口，刀尖戳到她一下。X隨後自行掙脫皮帶，警方制服並拘捕被告。事後X發現胸口有0.5厘米擦傷，據了解，她現由母親照顧。