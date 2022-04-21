M+重開有隱喻六四作品被換　博物館稱按展品狀況及修復需要定期輪換 (11:16)

自1月閉館的西九文化區M+博物館今日（21日）重開，本報現場觀察後發現至少三幅希克展廳的作品被更換，包括內地藝術家王興偉隱喻六四事件的《新北京》、王廣義的《毛澤東: 紅色方格二號》，以及由希克捐出藏品並親自錄製語音導賞的周鐵海《新聞發佈會III》。其中，本來一同懸掛的《新北京》及《新聞發佈會III》換成了王興偉三幅分別於1997年、1998年、2003年的作品。

至於內地異見藝術家艾未未的《洗白》及《長安街》則不受影響。

博物館一般都有作品輪換及整修。本報在周二傍晚曾向M+博物館查詢更新作品原因，至今早未獲回覆。新任M+董事局主席陳智思今早參觀後說，留意到作品更新，但他沒有參與，並交予專業團隊處理。

M+博物館去年11月12日正式開幕，據悉部分作品去年5月起懸掛。