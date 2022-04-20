傳授約會獨門技巧　威脅事主付10萬元　海關拘KOL (20:29)

海關不良營銷手法調查第一組指揮官楊郁文表示，海關3月接獲舉報，指有人在網上宣傳教授約會技巧，事主付約3萬元入會費後，曾獲當面授課。其後再被要求額外購買10萬元的形象改造服務。事主最初拒絕就範，惟對方以在網上發布事主上課片段作威脅，事主因擔心身分被曝光，故不情願地再繳付10萬元。

海關經調查後，拘捕涉案的32歲男子，並在其寓所搜出一批通信用的手機及教學課程的器材。楊郁文透露，被捕男子以網紅身分作招徠，聲稱傳授獨門約會技巧及實戰訓練等。相信已經營兩至三年，海關仍在調查是否有其他事主。楊郁文表示，今次是海關首次偵破涉不良營商手法銷售交友訓練及諮詢服務的案件，批評涉案男子利用事主急於交友的心態，收取巨額學費，行為非常卑劣，會調查男子是否涉其他罪行及是否需轉介警方跟進。海關指，違反商品說明條例者，一經定罪，最高可判罰款50萬及監禁5年。

據了解，涉案男子為KOL「鬼王」，其現存的Youtube頻道在今年年初開設，另亦在付費平台Patreon發布片段。據悉，「鬼王」與學員以「師傅」、「徒弟」相稱，網上片段顯示他有不少徒弟，亦有人跟隨他外出「實戰」。