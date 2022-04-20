涉染新冠後多次光顧「藍店」乘巴士港鐵　28歲男加控至11罪還押6月訊 (20:26)

被告林顯揚（28歲，技術員）被控共11項「使其他人蒙受感染的危險」罪，違反第599A章《預防及控制疾病規例》第32（1）條。新增控罪指稱，被告於今年2月25日在新蒲崗啟德工廠大廈二期「叉燒丼家」及九巴21號巴士，自知屬傳染病感染的人，即新冠病毒，藉身處地方或交通工具及其行為，而使其他人蒙受感染的危險。

新增控罪亦指稱，被告於同月26日到訪黃大仙新光中心「富臨皇宮」；於27日分別乘坐83A小巴、到黃大仙中心北館「翠華餐廳」，以及乘搭港鐵彩虹站開往黃大仙站的列車；28日則乘搭九巴91M巴士。被告另被指於3月1日，兩次乘坐九巴29M巴士，以及到新蒲崗義發工業大廈「新蒲崗冰室」。

原本控罪指稱，被告於今年2月28日在鑽石山荷里活廣場內的「元氣壽司」，使他人蒙受感染的危險。