3男19年底九龍遊行被控非法集結　 一人罪成兩人罪脫 (18:53)

對於首被告的友人作供稱，與陳參與合法遊行後到旺角創興廣場吃火鍋，崔官指有關照片沒有顯示陳一同用膳，未能證明陳沒犯案。崔官又引述，有警員目睹陳由馬路跑上行人路，身上亦攜有防毒面罩和生理鹽水，基於其衣著裝備等裁定他罪成。

崔官續指，次被告李國瑋（19歲）身穿淺啡色上衣，崔官認為他對涉案物品有合理解釋，所攜衣物尚連標籤，並不方便更換，亦沒攜頭盔和武器，無證據顯示他非法集結，所以裁定他罪脫。

至於第三被告廖煒健（25歲，工程師），崔官表示另一作供警員供稱由於記事冊寫錯，故書面供辭沒記錄廖當時戴帽，庭上才首次指廖有戴帽，稱警員供辭矛盾，未能依賴廖攜有的面巾和手套推論他參與非法集結，故裁定他無罪。

有旁聽人士指官擺咪位置偏差 官稱詫異公眾發言批並非入場睇戲

宣讀裁決期間，一名旁聽男士站起來向崔官提出，她面前的咪高峰擺放位置或有偏差，隨即遭崔官打斷。崔官質問為何公眾人士可以發言，指他們並非入場看電影，旁聽者須保持安靜，她又表示從未見過法庭發生類似情況，大感詫異。