3男19年底九龍遊行被控非法集結　 一人罪成兩人罪脫 (18:53)

2019年12月1日有網民發起九龍區「毋忘初心大遊行」，其後旺角爆發警民衝突，3名男子涉嫌在彌敦道近豉油街參與非法集結，經審訊後，其中一人今（20日）在九龍城裁判法院被裁定罪成，另兩人罪名不成立。裁判官崔美霞引述，有警員目睹首被告陳昭宇（29歲，地盤工人）由馬路跑往行人路，他身上攜有防毒面罩和生理鹽水，認為他明知警方設置防線，考慮到他的衣著和裝備，裁定他有意圖參與非法集結，被告須還押至5月4日等待判刑，以待索取背景報告。
對於首被告的友人作供稱，與陳參與合法遊行後到旺角創興廣場吃火鍋，崔官指有關照片沒有顯示陳一同用膳，未能證明陳沒犯案。崔官又引述，有警員目睹陳由馬路跑上行人路，身上亦攜有防毒面罩和生理鹽水，基於其衣著裝備等裁定他罪成。
崔官續指，次被告李國瑋（19歲）身穿淺啡色上衣，崔官認為他對涉案物品有合理解釋，所攜衣物尚連標籤，並不方便更換，亦沒攜頭盔和武器，無證據顯示他非法集結，所以裁定他罪脫。
至於第三被告廖煒健（25歲，工程師），崔官表示另一作供警員供稱由於記事冊寫錯，故書面供辭沒記錄廖當時戴帽，庭上才首次指廖有戴帽，稱警員供辭矛盾，未能依賴廖攜有的面巾和手套推論他參與非法集結，故裁定他無罪。
有旁聽人士指官擺咪位置偏差 官稱詫異公眾發言批並非入場睇戲
宣讀裁決期間，一名旁聽男士站起來向崔官提出，她面前的咪高峰擺放位置或有偏差，隨即遭崔官打斷。崔官質問為何公眾人士可以發言，指他們並非入場看電影，旁聽者須保持安靜，她又表示從未見過法庭發生類似情況，大感詫異。