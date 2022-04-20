譚得志發表「光時」煽動文字　11項罪成囚40月　罰款5000元 (10:54)

49歲被告譚得志早前否認14項控罪，包括1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7項發表煽動文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。控罪於2020年1月17日至7月19日發生，分別在大埔、銅鑼灣、牛頭角、旺角等地干犯。

國安法指定法官、區院法官陳廣池早前裁決時稱，被告在不同場合帶領在場者叫「光時」、侮辱警方及其家人的口號，煽動意圖明顯不過，旨在討好同路人，以求在民主派初選勝出，繼而進入立法會抗爭。對於辯方質疑條例中「煽動意圖」定義過寬屬違憲，陳官反駁稱，條例需與時並進，讓法庭因時制宜地解讀「惡感」及「憎恨」等概念字眼。

另外，陳官拒絕接納辯方專家、港大語言學教授梁曉姿對「光復香港 時代革命」口號的解讀，並接納控方專家、嶺大歷史系教授劉智鵬的分析，裁定「光時」意指將香港特區從中國分離出去。