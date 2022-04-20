譚得志發表「光時」煽動文字囚40月　官：無邊謾罵把咒語延伸他人下一代　嘆「鬥爛」可悲 (10:54)

譚得志facebook專頁透露他會提出上訴。法官陳廣池判刑時稱，雖然控罪於2020年1月至7月發生，但認為不能抽離社會政治現實作為判刑背景，更指2019年下旬史無前例的暴力事件，直衝整個香港社會的政治環境、社會安寧和政府威信，直至《國安法》實施為轉捩點。陳官逐一反駁辯方的求情，被告聲稱不知道發表煽動文字罪行的法律後果是那麼嚴重，惟陳官不接納說法，更指被告有法律團隊支援，教人「踢保」、以「健康座談」作為限聚令抗辯理由，直指他「低估其他人的理解能力，亦高估自己的解說效果」。

陳官續稱，辯方稱被告為一名基督徒，有着真誠信念，陳官則引述被告的言論，如「打X葉劉，打X何君堯，打X周浩鼎」、藍絲、黑警死全家等字句，批評稱看不見哪處包含所謂真誠的信念，或傳道者的寬恕和關愛，直稱「看見的是一個50歲巿井之徒的無邊謾罵，甚至把咒語延伸他人的下一代」，反問被告作為政治人物，「是否需要衝破和不顧道德底線、放棄原則、踐踏品格，如果『鬥爛』的話，這是可悲的。」

辯方又說，被告並非為了自己的利益，陳官則稱，這是明顯刻意淡化被告可以在初選勝出，繼而進入立法會，斥被告嘩眾取寵地要打擊建制派，其目的是進入立法會，享受政府公帑收入、權威和社會地位。陳官反問「對被告而言，用政府錢，打擊政府，加強自己的政治勢力，何樂而不為？如果這不是私利，還算甚麼？」

陳官續稱，看不到被告有任何實則求情理由，故就罪成的1項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪、7項發表煽動文字罪、1項舉行或召集未經批准集結罪、1項公眾地方擾亂秩序行為罪，總刑期判監40個月；至於599G的拒絕遵從授權人員的指令，則罰款5000元。相關報道：譚得志發表煽動文字罪成 官同意「光時」解香港從中國分離 打擊港府即中央（3月2日）