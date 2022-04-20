Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人7項串謀煽惑他人犯案罪罪成　押後判刑 (13:36)

許官總結控方案情，指出被告伍文浩招認透過網友取得「SUCKER」帳戶資料並登入，而該帳戶擁有頻道的最高權限，可授權其他管理員發言、刪除信息，故涉案信息是在被告授權下發布；被告透過手機登入該帳戶，亦使用「SUCKER」或相似的身分，登入facebook、Instagram及連登討論區，發布頻道內的信息，可見不論涉案信息是否由被告發布，他亦必然知情。許官認為控方推論「合情合理」，反問被告若完全不參與發布案中煽惑信息，為何當初從陌生人手中接管該頻道。

辯方曾質疑警方破壞證據完整性，沒將被告手機設為飛行模式，令手機連接到無線網絡，或下載了原來不在機內的信息。許官接納控方解釋，Telegram大部分資訊儲存於雲端網絡，連接網絡才能看到最新和準確的信息內容，亦無證據顯示此舉下載了額外資料至被告的手機。

許官亦同意連接網絡亦是為了移除其他登入該帳戶的裝置，以及重置雙重認證，以免頻道內的信息遭干擾；至於辯方質疑警方透過重設雙重認證，將帳戶連接至被告的電郵地址，許官則認為，雖然警方沒拍攝重設雙重認證過程，但辯方說法「純屬假設性」。

許官總結，被告授權其他人在頻道中發布煽惑信息，他不單提供平台，更以帳戶「SUCKER」名義發布煽惑信息，其作為必然是與其他身分不詳的人達成協議，串謀煽惑他人犯案。

控罪的案發時間介乎2019年10月4日至2020年6月28日，其中7項指控被告串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪；其餘18罪為交替控罪，即非法煽惑他人犯案，沒有「串謀」元素。

控方案情指出，Telegram頻道「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，只有擁有人及管理員可發布信息，截至被告被捕當天，頻道約有10萬人訂閱及逾2萬條信息，至少42條涉非法煽惑他人犯案。被告涉以帳戶「SUCKER」身分發布至少18條涉案信息，包括「可以去燒狗宿舍」等，構成18項交替控罪。