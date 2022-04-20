Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人7項串謀煽惑他人犯案罪罪成　押後今午求情 (13:36)

控罪的案發時間介乎2019年10月4日至2020年6月28日，其中7項指控被告伍文浩串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪；其餘18罪為交替控罪，即非法煽惑他人犯案，沒有「串謀」元素。

控方案情指出，Telegram頻道「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，只有擁有人及管理員可發布信息，截至被告被捕當天，頻道約有10萬人訂閱及逾2萬條信息，至少42條涉非法煽惑他人犯案。被告作為擁有人及管理員，必然知悉頻道上有其他人發布涉案信息，顯然是與他人達成協議並串謀煽惑他人犯案，他更涉以帳戶「SUCKER」身分發布至少18條涉案信息，包括「可以去燒狗宿舍」等，構成18項交替控罪；辯方則爭議有15名管理員曾使用「SUCKER」身份發言，無從䅲考涉案信息是否由被告發出，亦不足以證明被告與他人串謀發布信息。