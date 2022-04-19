荃葵青大遊行3人青山公路被捕　警作供承認未親眼目擊集結者跑向公路 (18:18)

3名被告分別為21歲的陳港榮、24歲的岑子軒及23歲的葉仲德，被控2019年8月25日在荃灣眾安街近沙嘴道參與非法集結；岑另被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一個可發出雷射光束的裝置。

案發時隸屬荃灣特遣隊的督察萬展偉供稱，案發晚近11時，他按大隊指揮官指示，領小隊在荃灣眾安街近沙咀道設立防線，當時前方有逾百人聚集，並在馬路上設置路障，不時叫囂、向警方投擲雜物及照射雷射光束。

萬展偉兩度以擴音器要求集結者散去，並有警員舉藍旗警告，惟集結者繼續叫囂及擲物，情緒亦逐漸高漲，萬遂領小隊向前，一邊清理雜物一邊慢慢推進，人群亦向後退。警方終跑向青山公路荃灣段，截停四散的人群。他事後得悉隊員拘捕兩男子。據雙方承認事實，3名被告分別在青山公路荃灣段3處被捕。

在辯方盤問下，萬承認推進至街巿街時，曾停留至少5至7分鐘，當時前方已經無人聚集，車輛亦正常行駛，其後警方才往青山公路推進。他亦承認僅知悉有警員見到集結者跑向青山公路，並沒親眼目擊。他在錄口供時亦未曾提及有「觀察點警員」，否認此說法是在庭上「諗出嚟嘅答案」。審訊明續，各被告准以原有條件擔保。