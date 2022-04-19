男商人一家被襲　控方引片段顯示3被告會合後分頭行事 (18:12)

被告包括28歲報稱任職倉務員的李培耀、32歲張富傑和46歲陳效智，兩人均報稱無業。3人同被控於2020年10月22日，在大圍一間小學外襲擊女童Ｘ。李培耀另被控於同年9月30日在火炭禾寮坑一村屋外，連同兩人意圖使X的外公身體受嚴重傷害，而非法導致其身體受嚴重傷害，以及襲擊X的母親。

控方開案陳辭指，鍾姓事主與內地人士曾就向公司追討欠債而產生糾紛，他偕同妻女行經火炭時，遭首被告攔截並問及其名字。首被告拳擊鍾的胸口，再與兩名男子踩其肋骨及腹部，首被告稱鍾應該知道自己做過甚麼。

當鍾的女兒質問首被告時，亦遭對方推及左肩，3名男子事後逃去。鍾姓男商人其後發現左邊一條肋骨骨折、手肘擦傷及腳踝扭傷。

控方續指，事隔大半個月，3名被告早上徘徊在事主外孫女X所就讀小學附近，次被告趁X走到學校時，把紙杯盛載的橙紅色液體潑向她，X沒有受傷，但左腳有污漬，她稱當時有點驚慌。閉路電視顯示，他們會合後分頭行事，由第3被告從麥當勞索取空杯，而次被告則負責施襲等。