涉在快測平台上載虛假陽性照片　網罪科拘3人 (18:03)

警方網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，衞生防護中心以隨機抽樣方式，為在平台上申報的市民進行核酸覆核測試，至今轉介3宗個案予警方。警方經調查後，今日分別在天水圍、旺角及荔景拘捕25歲男運輸工人、37歲女文員及25歲女文員，涉上載不屬於自己快測陽性照片，警方另檢取3部手提電話。三人在今日進行快速測試，結果均為陰性。

譚威信指，25歲男運輸工人在3月12日作出申報，其間使用其父親的身份證及網上的快測陽性照片，暫時了解他沒有藉此獲病假，亦並未染疫，仍在調查其動機。另外兩名女子則分別在3月14日及28日作申報，37歲女文員有可能在呈報時曾染疫，惟她上載了屬新聞圖片的陽性照片，獲一日病假；25歲女文員則上載了家人的陽性照片，獲14日病假，相信她沒有染疫。

警方表示，如違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），最高可判罰一萬元及監禁6個月；如利用虛假陽性結果騙取病假，有可能違反欺詐罪，最高可判監禁14年，警方亦會調查提供快測照片予他人上載的人士。

警方指，政府為掌握準確個案數據及加快支援陽性患者，推出快速測試陽性申報平台，批評有人公然濫用系統，騙取隔離令放假，有關行為不負責任及浪費政府資源，警方不會姑息。