前《蘋果日報》主筆馮偉光涉違國安法被拒保釋　官批馮無權控制出版說法不合邏輯 (18:01)

判辭引述律政司一方指，對申請人的指控是他以筆名「盧峯」在《蘋果日報》上發表的文章，包括一篇刊於2019年12月的文章，指公眾時刻提心吊膽，不知何時會被身份不明者（可能為休班警）用警棍毆打等。

判辭指，《蘋果日報》自2020年5月起在網上發布英文版文章，申請人在同年6月起任職英文版執行總編輯。律政司指該平台先後在7月及10月刊登不同文章，提及美國制裁特首林鄭月娥的方式等，律政司亦詳列了美國最終如何制裁中國及港府，另指去年6月24日《蘋果日報》停刊後的3天，申請人在本港機場被捕。

判辭引述申請方指，申請人計劃在當年6月辭任，被捕當天正前往英國洽談新書出版，亦已購買同年8月回程的機票，強調無意潛逃。此外，申請方指英文版平台讀者少，刊登於網上的內容由編輯委員會決定，申請人無權控制。

法官在判辭中指，月薪逾10萬元的申請人無權控制出版內容「不合邏輯」，並指從眾多信件中可見申請人在行內備受尊重，而《蘋果日報》台灣版仍繼續營運，以申請人的影響力，他能輕易地透過台灣平台發表煽動文章。