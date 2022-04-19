兩人涉立法會選舉煽惑投白票罪成判緩刑 (16:32)

兩案被告分別為36歲報稱任職銷售員的陳健民，以及65歲報稱任職辦公室助理的梁月嫦，各被控一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。陳健民被指在2021年10月30日至11月9日間犯案，梁月嫦則被指於同年10月30日至12月16日犯案。

辯方求情時稱，兩人是初犯、現有悔意並及早認罪，首被告在廉署調查時已經刪去帖文，將對選舉造成的影響減至最低。辯方又指，次被告的學歷不高，對資訊科技沒充足的知識，才會點擊分享帖文，沒有證據顯示該帖文被他人閱覽和讚好，她亦因本案未能出席母親在海外的喪禮。

辯方望法庭分別判處首、次被告短時數的社會服務令及緩刑，主任裁判官考慮到相關報告及求情，以監禁3個月為量刑起點，就兩人認罪扣減刑期後，終判監2個月，緩刑18個月。

案情指，許智峯於選舉提名期前夕在facebook專頁上發布帖文提倡「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票以表達對政府的不滿，並邀請他們轉載或分享帖文。兩名被告翌日轉載帖文，及於選舉前被捕，他們在錄影會面中承認曾轉載該帖文。