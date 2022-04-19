新冠疫情｜小學今復課學生快測有甩漏　忘檢測漏填結果　學校即安排快測助核實【短片】 (10:41)

小六生楊同學表示沒留意校方發放的信息，不知道返學前須做快測，直至今早被老師攔截才知道有相關要求。他先到學校有蓋操場的檢測區，經老師致電家長並獲對方同意後，即場自行「撩鼻」做快測，結果呈陰性，他稱「明早會提早至5時半起牀，做妥快測才出門」。

小六生曾同學亦忘記快測，加上她稱上月曾染疫，但未能出示文件證明，故校方要求她即場接受快測。老師原本致電問家長會否到場協助，惟對方身處深圳，遂同意學生自行快測。

小四生何同學就稱，今早自行快測「只見到1條線」，但不知要記錄及由家人簽名，所以由老師致電家長核實。他說期待上學已久，今早特意提早在6時許起牀，「淨係差（快測紀錄和簽名）呢樣嘢，原本好開心，但忘記呢樣嘢好失望」。

校長周劍豪說，約10名學生今早未能交出快測紀錄和家長簽署，大部人在家快測，只是忘了記錄，早上校內未發現陽性個案。他說教育局派發予有需要學童的快測包，今早未送抵學校，但校方早前獲多個團體捐贈快測套裝，故校方會先向派發予相關學生，應付需求。

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