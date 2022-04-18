家長需知﹕學童快測錦囊 不建議口含式快測 (21:52)

教育局又促請學校應與家長分享相關資訊，包括由衛生防護中心製作的教導如何處理子女快速檢測陽性的方法的宣傳品，以及由多個專業團體製作有關幼童接受新冠病毒快速測試需要注意事項的資訊，並促學校提醒家長每天為其子女進行快速抗原測試。

教育局又稱，局方會不時更新《學校健康指引》，請學校遵從指引實施防疫抗疫措施，準備面授課堂的安排。

教育局由香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會，聯合發出的快測需知問與答，供家長參考，內容如下﹕

問：如何選擇快速抗原測試包？

答：可參閱政府提供名單（https://www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html）

問：幫小朋友做快速測試，家長可有什麼事前的準備？

答：採樣前多加講解，可用玩具公仔作模擬鼻腔採樣步驟，讓小朋友知道拭子棒插入的深度有限，以及「鼻哥」只會有輕微痕癢。家長亦應即時讚賞小朋友合作的表現。

問：幫小朋友做快速測試，棉花棒應該「篤到幾入」？

答：為兒童採樣前請參考說明書。拭子棒進入鼻孔深度一般不用太深，一般而言，2至6歲兒童拭子棒進入鼻孔深度為約1.5至2厘米， 6歲至12歲兒童相關深度為2厘米，12歲兒童至成年人相關深度為2 至3 厘米。上述數字可作參考。

為兒童採樣前先輕輕擤鼻子，可以用「鉛筆握把」(pencil grip) 姿勢將鼻腔拭子棒放入小朋友鼻孔，並將拭子棒靠著鼻壁，在鼻腔內打轉 (打轉次數和時間請參考個別牌子說明書) ，跟著取出鼻腔拭子棒，放入小朋友另一個鼻孔，重複以上步驟。完成後將鼻腔拭子棒與測試溶劑正確地混合，把測試棒放在一個平面，將準確滴數的混合測試溶液滴入樣品孔，在指定時間內讀取結果。

問：小朋友接受鼻腔拭子採樣快速測試會否因此流鼻血，會否影響健康呢？

答：採樣的鼻腔位置只有少量微絲血管，引致流鼻血機會不大。採樣後若流鼻血，應幫小朋友按着鼻翼兩邊，指導小朋友身體稍向前，暫用口呼吸，絕大部份會在 5 至 10 分鐘內停止流鼻血。若小朋友有經常的持續流鼻血和每次流鼻血都不能以上述方法止血，便要向兒科專科求診。

問：坊間止鼻血的謬誤？

答：以紙巾塞着鼻孔、頭後抑或按鼻樑等方法，均不能止血。

問：止血後相隔多久可以重新採樣？

答：若流鼻血不嚴重，一般情況下短暫休息已可以。再做鼻腔拭子時不應過份用力，以免再擦傷鼻壁黏膜。

問：為小朋友進行快測，甚麼時候較為合適？檢測前有甚麽生活習慣需要避免？

答：應在小朋友起床後做鼻腔拭子採樣，亦可在起床前採樣。採樣前應避免洗鼻、飲水、進食、刷牙和漱口，避免減低鼻壁黏膜上病毒數量，減低測試的靈敏度。

問：鼻腔拭子採樣和深喉唾液採集標本哪一款較好？較準確？

答：每一個檢測方法都有不同的敏感度(Sensitivity) 和特異度(Specificity)，準確程度取決於採樣方法和有否依照說明書步驟採樣。不同的檢測方法時間差異大，若為每天上學檢測，應選擇一個可在上學前、在家中進行、小朋友接受並能提供即時結果的檢驗方法。

小朋友一般難做到「Ka-Too」動作，較難採集到合乎標準的深喉唾液標本，再且深喉唾液化驗結果需時，可能等一至兩天才有結果。家長幫小朋友返學前撩鼻腔拭子採樣，只要做得妥當，很快便有結果。

問：家長可以用口含式測試捧為小朋友做快速測試嗎？

答：口含式快速測試方法暫未獲衛生處衛生防護中心認可。如小朋友含住測試棒作太大動作，亦容易導致口腔創傷，故暫不建議用這個方法。

問：兒童及青少年可以自行做快速測試嗎？

答：家長及照顧者要注意家居安全，應妥善收藏和處理候用和用過的測試包，避免小朋友觸及。不建議兒童及青少年自己做快速測試。

問：一旦快測陽呈性該如何處理？

答：家長及照顧者應根據品牌使用說明書參讀測試結果。一旦結果呈陽性，需要 24 小時內向「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」(https://www.chp.gov.hk/ratp/) 申報結果，盡早提供治療和避免在校園傳播。請參照衛生署衛生防護中心「恢復面授課堂的健康貼 士 」 (https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/backtoschool_CHI.pdf) 。 家長及照顧者要小心留意小朋友的情況，詳情請參考香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會訂下的指引 (https://bit.ly/3GPUkkw)