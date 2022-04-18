復課｜醫管局指定診所預留名額予小學幼稚園染疫學生　可致電關愛專線預約 (17:32)

至於若兒童有需要入院治療，醫管局會安排兒科隔離病房，家長若同時確診，醫院會盡量安排同一病房。若果家長沒有染疫，在家長明白風險及可行情況下，亦可安排家人陪同兒童留院。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，預期學生返學會有聚集，可能有傳播風險，但最重要是風險管控。衛生署已透過教育局通知學校，學生回校前先做抗原檢測，以避免病毒量高的學生進入校園令校園爆疫。歐家榮呼籲家長準備好快速抗原測試劑，未做過應先看說明書，「小朋友一起身，刷牙、漱口前就要做」。若檢測陽性要透過網上平台呈報，衛生署已要求學校每日報告有否新增個案，若發現不尋常會展開調查，以及建議學校加強措施。

醫院管理局總行政經理何婉霞提醒家長，即使子女檢測呈陽性亦毋須太驚慌，應即時通知學校，家中若有其他小朋友亦不應回校上課，家長可在平台申報資料，並致電醫管局為新冠患者設立的支援熱線1836115。如果有嚴重病徵，如持續發燒、氣促或嘶吼症等，應去急症室。

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