復課｜醫管局指定診所預留名額予小學幼稚園染疫學生　可致電關愛專線預約 (17:32)

學校明（19日）起分階段恢復面授課，醫管局今（18日）公布，為配合學校復課，23間指定診所明日起預留一定診症名額予小學及幼稚園確診感染新型冠狀病毒的學生，家屬或照顧者可致電關愛預約專線預約醫生診症，醫管局「護訊鈴」亦會主動接觸確診學生家長，提供電話支援服務，護士會評估學生健康情況，提供相關資訊及支援，按需要建議病人到指定診所或轉介遠程醫療支援服務站跟進。
至於若兒童有需要入院治療，醫管局會安排兒科隔離病房，家長若同時確診，醫院會盡量安排同一病房。若果家長沒有染疫，在家長明白風險及可行情況下，亦可安排家人陪同兒童留院。
衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，預期學生返學會有聚集，可能有傳播風險，但最重要是風險管控。衛生署已透過教育局通知學校，學生回校前先做抗原檢測，以避免病毒量高的學生進入校園令校園爆疫。歐家榮呼籲家長準備好快速抗原測試劑，未做過應先看說明書，「小朋友一起身，刷牙、漱口前就要做」。若檢測陽性要透過網上平台呈報，衛生署已要求學校每日報告有否新增個案，若發現不尋常會展開調查，以及建議學校加強措施。
醫院管理局總行政經理何婉霞提醒家長，即使子女檢測呈陽性亦毋須太驚慌，應即時通知學校，家中若有其他小朋友亦不應回校上課，家長可在平台申報資料，並致電醫管局為新冠患者設立的支援熱線1836115。如果有嚴重病徵，如持續發燒、氣促或嘶吼症等，應去急症室。
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